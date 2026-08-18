MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem LEG Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 137,75 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,260 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 363,70 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 18.08.2026 auf 50,10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 63,63 Prozent gleich.
LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,89 Mrd. Euro gelistet. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LEG
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LEG Immobilien Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.