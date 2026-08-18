MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren

LEG Immobilien-Anlage

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem LEG Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 137,75 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,260 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 363,70 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 18.08.2026 auf 50,10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 63,63 Prozent gleich.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,89 Mrd. Euro gelistet. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net