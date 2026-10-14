MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren verloren

Lukrative LEG Immobilien-Anlage?

14.10.26 10:01 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.10.2021 wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 129,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,775 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 45,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,99 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,01 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich jüngst auf 3,45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net