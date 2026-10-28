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MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
47.44 EUR -0.36 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68,60 EUR wert. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,773 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 47,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.938,78 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,61 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Papiers fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.

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