MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitable LEG Immobilien-Anlage?

28.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68,60 EUR wert. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,773 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 47,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.938,78 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,61 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Papiers fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net