MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet

Porsche vz-Investition

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Porsche vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Porsche vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Porsche vz-Aktie bei 86,68 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115,367 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.389,94 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 30.10.2026 auf 46,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,10 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche vz belief sich zuletzt auf 41,66 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie ging am 29.09.2022 an die Börse XETRA. Ein Porsche vz-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net