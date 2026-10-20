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RENK-Anlage im Blick

MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel hätte eine Investition in RENK von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in RENK-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
37.54 EUR -0.70 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der RENK-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das RENK-Papier bei 66,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,494 RENK-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,04 EUR, da sich der Wert einer RENK-Aktie am 19.10.2026 auf 38,19 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete RENK eine Marktkapitalisierung von 3,83 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RENK-Papiere fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RENK-Papiers auf 17,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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