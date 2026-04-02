MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren RENK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde das RENK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 247,893 RENK-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (53,89 EUR), wäre das Investment nun 13.358,95 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 13.358,95 EUR, was einer positiven Performance von 33,59 Prozent entspricht.
RENK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,39 Mrd. Euro gelistet. Am 07.02.2024 wurden RENK-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der RENK-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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