MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr bedeutet

RENK-Investition im Blick

22.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in RENK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das RENK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,36 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,481 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RENK-Aktie auf 41,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.642,82 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 43,57 Prozent.

Am Markt war RENK jüngst 4,23 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RENK-Papiere an der Börse XETRA war der 07.02.2024. Der Erstkurs der RENK-Aktie lag beim Börsengang bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net