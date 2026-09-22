DAX 25.465 -0,4%ESt50 6.299 -0,3%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,32 -3,0%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.710 -0,9%Euro 1,1436 -0,3%Öl 101,5 +1,1%Gold 4.301 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
RENK-Investition im Blick

MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in RENK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
41.65 EUR -0.35 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurde das RENK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,36 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,481 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RENK-Aktie auf 41,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.642,82 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 43,57 Prozent.

Am Markt war RENK jüngst 4,23 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RENK-Papiere an der Börse XETRA war der 07.02.2024. Der Erstkurs der RENK-Aktie lag beim Börsengang bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle RENK Aktie News

Werbung

RENK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.