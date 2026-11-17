RENK-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in RENK-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die RENK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 63,38 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das RENK-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,778 RENK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 515,78 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 48,42 Prozent.

Insgesamt war RENK zuletzt 3,28 Mrd. Euro wert. Das RENK-Papier wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der RENK-Aktie belief sich damals auf 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net