MDAX-Papier RENK-Aktie: Über diese Dividende können sich RENK-Anleger freuen

RENK-Dividendenzahlung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten RENK-Aktionäre.

Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Titel RENK am 10.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,58 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 38,10 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich RENK 42,00 Mio. EUR kosten. Damit wurde das Niveau der RENK-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 39,91 Prozent nach oben angepasst.

RENK-Auszahlungsrendite

Die RENK-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 50,48 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von RENK, demnach wird das RENK-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem RENK-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die RENK-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der RENK-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,29 Prozent.

Gegenüberstellung von RENK-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr verringerte sich der Aktienkurs von RENK via XETRA um 28,52 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26,99 Prozent noch immer stärker zugenommen als der RENK-Kurs.

Dividendenvorhersage von RENK

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,72 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 1,45 Prozent bedeuten.

RENK-Basisdaten

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens RENK beläuft sich aktuell auf 5,157 Mrd. EUR. Das RENK-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 53,43. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von RENK auf 1,366 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 1,00 EUR aus.

Redaktion finanzen.net