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Rentable Schaeffler-Investition?

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr eingefahren

03.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Schaeffler-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,18 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Schaeffler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,349 Schaeffler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.589,76 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 02.06.2026 auf 10,82 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 158,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 9,85 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Papiere fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Schaeffler-Anteils belief sich damals auf 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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