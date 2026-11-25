Frühes Investment

Bei einem frühen Schaeffler-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Schaeffler-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 5,14 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 1.945,525 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 4,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.562,26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 4,38 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Schaeffler eine Marktkapitalisierung von 4,79 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Schaeffler-Papiere an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Schaeffler-Aktie auf 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net