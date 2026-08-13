MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 13,79 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,254 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Aktien wären am 18.08.2026 52,59 EUR wert, da der Schlussstand 7,25 EUR betrug. Mit einer Performance von -47,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 6,99 Mrd. Euro beziffert. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Schaeffler Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG