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Rentable Schaeffler-Investition?

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
7.33 EUR -0.07 EUR -0.95 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 13,79 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,254 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Aktien wären am 18.08.2026 52,59 EUR wert, da der Schlussstand 7,25 EUR betrug. Mit einer Performance von -47,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 6,99 Mrd. Euro beziffert. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Schaeffler Neutral UBS AG

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