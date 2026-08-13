MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren bedeutet

Rentable Schaeffler-Investition?

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 13,79 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,254 Schaeffler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schaeffler-Aktien wären am 18.08.2026 52,59 EUR wert, da der Schlussstand 7,25 EUR betrug. Mit einer Performance von -47,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 6,99 Mrd. Euro beziffert. Schaeffler-Anteile wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net