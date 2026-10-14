MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnender Schaeffler-Einstieg?

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Schaeffler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schaeffler-Papier bei 13,51 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das Schaeffler-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 740,192 Schaeffler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schaeffler-Papiers auf 5,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.330,13 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,70 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 5,62 Mrd. Euro wert. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net