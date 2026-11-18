Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Schaeffler-Papier bei 6,45 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 155,039 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 823,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,31 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,67 Prozent abgenommen.

Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,17 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 fand der erste Handelstag des Schaeffler-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net