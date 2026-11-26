Ströer SE-Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien verdienen können.

Am 26.11.2025 wurde das Ströer SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ströer SE-Anteile an diesem Tag 34,90 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,865 Ströer SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,19 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 25.11.2026 auf 37,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent.

Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 2,13 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Papiers lag beim Börsengang bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net