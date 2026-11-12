MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Ströer SE-Aktie bei 73,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,680 Ströer SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (38,58 EUR), wäre die Investition nun 527,77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,22 Prozent.
Der Marktwert von Ströer SE betrug jüngst 2,16 Mrd. Euro. Ströer SE-Anteile wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie lag beim Börsengang bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: STRÖER