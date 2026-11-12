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Ströer SE-Investition

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
38.34 EUR -0.58 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen

Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Ströer SE-Aktie bei 73,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,680 Ströer SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (38,58 EUR), wäre die Investition nun 527,77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,22 Prozent.

Der Marktwert von Ströer SE betrug jüngst 2,16 Mrd. Euro. Ströer SE-Anteile wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie lag beim Börsengang bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: STRÖER

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09:16 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
11.11.26 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research

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