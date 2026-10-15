MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Ströer SE-Anlage

15.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ströer SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,348 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 37,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,92 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,08 Prozent eingebüßt.

Ströer SE war somit zuletzt am Markt 2,03 Mrd. Euro wert. Die Ströer SE-Aktie wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Papiers auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net