Ströer SE-Investition

Vor Jahren Ströer SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ströer SE-Papier bei 37,84 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 264,271 Ströer SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 9.809,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,12 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 1,90 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Ströer SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2,07 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wagte die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Anteils auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net