MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingefahren

Talanx-Anlage unter der Lupe

13.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Talanx-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Talanx-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 41,72 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 23,969 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (132,80 EUR), wäre das Investment nun 3.183,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 218,31 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 33,80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net