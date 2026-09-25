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MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Talanx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
121.00 EUR 0.70 EUR 0.58 %
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Am 25.09.2016 wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 27,76 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 3,603 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 435,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 121,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 335,96 Prozent vermehrt.

Talanx wurde am Markt mit 30,94 Mrd. Euro bewertet. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Talanx

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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