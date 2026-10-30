MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verdient

Talanx-Anlage unter der Lupe

30.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Talanx-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92,937 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (127,00 EUR), wäre das Investment nun 11.802,97 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,03 Prozent angezogen.

Der Talanx-Wert an der Börse wurde auf 32,80 Mrd. Euro beziffert. Das Talanx-IPO fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net