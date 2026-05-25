MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in TRATON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TRATON-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das TRATON-Papier bei 26,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TRATON-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,779 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.05.2026 auf 33,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,66 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,66 Prozent gesteigert.
Alle TRATON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,18 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TRATON-Aktie auf 27,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TRATON GROUP