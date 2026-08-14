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MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der TRATON-Anteile betrug an diesem Tag 25,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,888 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 37,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,40 Prozent vermehrt.

Am Markt war TRATON jüngst 18,44 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der TRATON-Aktie bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research

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