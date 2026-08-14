MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der TRATON-Anteile betrug an diesem Tag 25,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,888 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 37,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,40 Prozent vermehrt.
Am Markt war TRATON jüngst 18,44 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der TRATON-Aktie bei 27,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TRATON GROUP
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|Datum
|Rating
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|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research