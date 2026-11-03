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MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren TRATON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
31.64 EUR -0.38 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,03 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 525,486 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 16.826,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,26 Prozent.

TRATON wurde am Markt mit 15,89 Mrd. Euro bewertet. Die TRATON-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TRATON-Aktie auf 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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