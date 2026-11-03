MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient

Frühe Investition

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren TRATON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,03 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 525,486 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 16.826,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,26 Prozent.

TRATON wurde am Markt mit 15,89 Mrd. Euro bewertet. Die TRATON-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TRATON-Aktie auf 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net