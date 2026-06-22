MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TRATON-Aktien gewesen.

Das TRATON-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das TRATON-Papier an diesem Tag bei 26,60 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die TRATON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,594 TRATON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 33,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.242,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,29 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 16,57 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net