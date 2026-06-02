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Rentable TUI-Investition?

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

03.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6,83 EUR -0,02 EUR -0,26%
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Heute vor 5 Jahren wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 21,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 456,620 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.126,93 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 68,73 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 3,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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