MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable TUI-Investition?

Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden TUI -Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 21,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 456,620 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.126,93 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 68,73 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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