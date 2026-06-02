MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 21,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 456,620 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.126,93 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 68,73 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 3,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent