MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in TUI-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die TUI-Aktie an diesem Tag 35,02 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,855 TUI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 19,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,37 Prozent verringert.
Insgesamt war TUI zuletzt 3,60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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