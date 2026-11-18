TUI-Anlage

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,50 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 740,627 TUI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.474,71 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 17.11.2026 auf 7,39 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,25 Prozent abgenommen.

TUI wurde am Markt mit 3,79 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net