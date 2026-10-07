MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitables TUI-Investment?

07.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen TUI-Investment verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 07.10.2025 wurden TUI -Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TUI-Papier bei 7,69 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.300,728 Anteilen. Die gehaltenen TUI-Anteile wären am 06.10.2026 8.988,03 EUR wert, da der Schlussstand 6,91 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 10,12 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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