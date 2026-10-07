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Profitables TUI-Investment?

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen TUI-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6.78 EUR -0.13 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2025 wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TUI-Papier bei 7,69 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.300,728 Anteilen. Die gehaltenen TUI-Anteile wären am 06.10.2026 8.988,03 EUR wert, da der Schlussstand 6,91 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 10,12 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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