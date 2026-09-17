MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren Aroundtown SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 4,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,247 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 1,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,38 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,62 Prozent verringert.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,03 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aroundtown SA
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Aroundtown SA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.09.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)