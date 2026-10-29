MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 1,89 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,784 Aroundtown SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,90 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 28.10.2026 auf 1,44 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,10 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 1,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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