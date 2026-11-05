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Aroundtown SA-Performance im Blick

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aroundtown SA-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.67 EUR 0.07 EUR 4.18 %
Charts | News | Analysen

Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag 6,31 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,479 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,20 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,58 Prozent abgenommen.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Aroundtown SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown SA Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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