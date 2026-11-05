MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aroundtown SA-Einstiegs gewesen.
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Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag 6,31 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,479 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,20 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,58 Prozent abgenommen.
Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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