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MDAX-Titel AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUMOVIO-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in AUMOVIO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
33.65 EUR -0.55 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden AUMOVIO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AUMOVIO-Aktie bei 34,90 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in AUMOVIO-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,653 AUMOVIO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AUMOVIO-Aktie auf 34,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981,38 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 1,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AUMOVIO-Papiere an der Börse XETRA war der 18.09.2025. Der Erstkurs der AUMOVIO-Aktie lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG

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