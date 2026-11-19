Profitabler AUTO1-Einstieg?

Anleger, die vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2023 wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AUTO1-Papier bei 6,08 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die AUTO1-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,420 AUTO1-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 2.244,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,43 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AUTO1-Anteils belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net