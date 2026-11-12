MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Performance unter der Lupe

12.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.11.2025 wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,76 EUR. Bei einem AUTO1-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,737 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,85 EUR, da sich der Wert einer AUTO1-Aktie am 11.11.2026 auf 15,48 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 57,85 EUR entspricht einer negativen Performance von 42,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net