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MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
37.23 EUR -0.09 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 23,67 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investierten, hätten nun 42,248 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 1.575,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 57,58 Prozent gleich.

Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
05.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG

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