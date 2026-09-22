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MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Delivery Hero-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Delivery Hero
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Am 22.09.2025 wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 373,274 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 13.736,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 37,36 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,17 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
05.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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