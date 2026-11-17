MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,69 EUR. Bei einem Delivery Hero-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,916 Delivery Hero-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 36,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.204,91 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 120,49 Prozent zugenommen.
Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,35 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Delivery Hero