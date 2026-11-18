Rentabler DWS Group GmbH-Einstieg?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie gebracht.

Am 18.11.2021 wurde die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die DWS Group GmbH-Anteile bei 36,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DWS Group GmbH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,728 DWS Group GmbH-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 178,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,67 Prozent erhöht.

DWS Group GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,43 Mrd. Euro gelistet. Die DWS Group GmbH-Aktie ging am 23.03.2018 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des DWS Group GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net