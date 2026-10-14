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MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
66.85 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,58 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 32,701 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.182,80 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 13.10.2026 auf 66,75 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118,28 Prozent gesteigert.

Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 13,40 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der DWS Group GmbH-Papiere fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das DWS Group GmbH-Papier bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG

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