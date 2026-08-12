MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Evonik-Investition

19.08.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Evonik-Anteile 17,63 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 56,738 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.032,06 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 1.032,06 EUR, was einer positiven Performance von 3,21 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8,43 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net