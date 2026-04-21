MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Profitabler Evonik-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Evonik-Aktie an diesem Tag bei 18,98 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Evonik-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 526,870 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.993,68 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 21.04.2026 auf 17,07 EUR belief. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 8.993,68 EUR entspricht einer negativen Performance von 10,06 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 7,91 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Anteils fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net