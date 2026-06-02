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MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet flatexDEGIRO Anlegern eine Freude

03.06.26 10:02 Uhr
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet flatexDEGIRO Anlegern eine Freude | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt flatexDEGIRO.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
31,76 EUR -0,50 EUR -1,55%
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Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel flatexDEGIRO am 02.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,30 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 650,00 Prozent. Alles in allem zahlt flatexDEGIRO 4,30 Mio. EUR an Aktionäre. Damit wurde die flatexDEGIRO-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,27 Prozent nach unten angepasst.

flatexDEGIRO-Qualitätsdividendenrendite

Das flatexDEGIRO-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 32,26 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird die flatexDEGIRO-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem flatexDEGIRO-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Der flatexDEGIRO-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,27 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von flatexDEGIRO via XETRA 29,87 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 33,17 Prozent stärker zugenommen als der flatexDEGIRO-Kurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (MLP SE) fällt flatexDEGIRO 2025 hinter den Branchenrivalen zurück. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist MLP SE mit einer Dividende in Höhe von 0,36 EUR und einer Dividendenrendite von 0,36 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel flatexDEGIRO

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,37 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,16 Prozent zulegen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie flatexDEGIRO

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens flatexDEGIRO steht aktuell bei 3,613 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie flatexDEGIRO besitzt aktuell ein KGV von 24,57. Der Umsatz von flatexDEGIRO betrug in 2025 559,700 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 1,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

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