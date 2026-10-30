MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentables flatexDEGIRO-Investment?

30.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 19,66 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,086 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 122,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,63 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des flatexDEGIRO-Papiers bei 4,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net