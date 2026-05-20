MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der flatexDEGIRO-Aktie statt. Der Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,67 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,572 flatexDEGIRO-Aktien. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 21.05.2026 8.586,03 EUR wert, da der Schlussstand 31,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 758,60 Prozent zugenommen.

flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,50 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net