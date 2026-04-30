MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr verdient

flatexDEGIRO-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das flatexDEGIRO-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 23,10 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,290 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 30,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.319,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,95 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 3,45 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des flatexDEGIRO-Papiers bei 4,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net