MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das flatexDEGIRO-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 23,10 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,290 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 30,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.319,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,95 Prozent vermehrt.
flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 3,45 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des flatexDEGIRO-Papiers bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent