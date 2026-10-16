MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der flatexDEGIRO-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,32 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30,941 flatexDEGIRO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 25,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 791,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,85 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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