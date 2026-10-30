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FUCHS SE VZ-Investition im Blick

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
44.52 EUR -0.02 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden FUCHS SE VZ-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren FUCHS SE VZ-Anteile an diesem Tag 38,32 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,610 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,75 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 29.10.2026 auf 44,74 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,75 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 5,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.10.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
20.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.

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