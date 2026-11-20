FUCHS SE VZ-Performance im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit FUCHS SE VZ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,78 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,647 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,75 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 19.11.2026 auf 44,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,75 Prozent.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net