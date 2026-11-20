MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit FUCHS SE VZ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,78 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,647 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,75 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 19.11.2026 auf 44,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,75 Prozent.
FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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