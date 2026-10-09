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Profitabler FUCHS SE VZ-Einstieg?

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
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Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,40 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,825 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,18 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 08.10.2026 auf 43,96 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,18 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 5,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.10.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG

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